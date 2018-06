KFC Lierse Kempenzonen en Lyra-Lierse werken samen 26 juni 2018

KFC Lierse Kempenzonen en vzw Lyra-Lierse laten weten dat ze willen samenwerken voor het gebruik van de jeugdvoetbalterreinen in Kessel. "De OCMW-raad besliste vorige week om deze terreinen, die vroeger gebruikt werden door K. Lierse SK, ter beschikking te stellen aan de nieuwe clubs op voorwaarde dat beide clubs samenwerken voor het gebruik van de terreinen en er samen in investeren", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten. De clubs maakten eerder reeds aan de stad en OCMW Lier hun interesse duidelijk voor de huur van de jeugdvoetbalterreinen en nu bevestigen ze de samenwerking. "Bijgevolg is er geen extra OCMW-raad nodig. Stad en OCMW zijn tevreden met deze beslissing en wensen beide clubs nu reeds te bedanken voor hun constructieve houding in dit dossier ten bate van alle Lierse jeugdvoetballertjes. Er zal een werkgroep samengesteld worden met een vertegenwoordiging uit de stadsadministratie en de sportraad en aangevuld met een onafhankelijk expert die de onderhandelingen met de clubs verder zal voeren", zegt Vanderpoorten. (WAE)