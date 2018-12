Kerstmarkt met vuurspektakel, kerstman en muziek Antoon Verbeeck

14 december 2018



Het centrum van Koningshooikt wordt op zaterdag 22 december ingepalmd door een kerstmarkt. Vanaf 17 uur is iedereen welkom en worden er hapjes geserveerd. De kerstman is van de partij en kinderen kunnen genieten van een goochelshow en ballonnenclowns in de tent. Op de kiosk geven het vrijetijdskoor, de fanfares en jachthoornblazers weer het beste van zichzelf. De muzikale afsluiter van deze editie zijn de Belgische Tirolers, die om 22 uur van start gaan. Tussendoor is er een verrassingsact, een vuurspektakel dat volgens de organisatie de markt in vuur en vlam zal zetten.