Kerstmarkt lokte 25.000 bezoekers Kristof De Cnodder

19 december 2018

13u57 0 Lier De kerstmarkt in Lier heeft afgelopen weekend zowat 25.000 bezoekers naar de Pallieterstad gelokt. “Een mooi cijfer”, klinkt het bij de organisatie.

De 25ste Lierse kerstmarkt op de Grote Markt en het Zimmerplein opende de deuren van vrijdag tot en met zondag. “En daar hebben we maar liefst 25.000 bezoekers mogen verwelkomen”, zegt schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA). “Het reuzenrad en de schommelbootjes op het Zimmerplein wisten 2.500 mensen te bekoren. Dat zijn heel mooie cijfers.”

Enkel op zaterdagavond was de opkomst door het slechte weer minder groot dan gehoopt. Maar op alle andere momenten was het over de koppen lopen.

Ook Thomas Vanhoutte van het kerstmarktcomité Gilde Heren van Lier is tevreden over de jubileumeditie. “Bij bezoekers en standhouders hoorden we alleen maar woorden van lof”, zegt hij. “Het werd een druk bijgewoonde en sfeervolle editie.”