Kerstmarkt Koningshooikt: “Niet de grootste, wel gezelligste” Kristof De Cnodder

21 december 2018

17u15 0 Lier Eén week na de kerstmarkt in Lier-centrum staan er ook in deelgemeente Koningshooikt kerstkraampjes opgesteld.

Liefhebbers van kerstsfeer zijn zaterdag vanaf 17 uur welkom rond de Hooiktse kerktoren. “We zijn zeker niet de grootste, maar wel de gezelligste kerstmarkt uit de regio”, aldus het organisatiecomité. “Naast de traditionele eet- en drankkraampjes is er ook heel wat randanimatie. Zo is er voor de kinderen een goochelshow en komen clowns ballonnen plooien. Voor de muzikale omkadering tekenen fanfares De Eendracht en De Vrije Burgers, het Vrijetijdskoor, een groep jachthoornblazers en de groep De Belgische Tirolers. Tussendoor is er nog een verrassingsact die de markt in vuur en vlam zal zetten.”