Kerstconcert zamelt tiende keer spullen in voor minderbedeelden Kristof De Cnodder

06 december 2018

Het Help a Fellow kerstconcert in Lier is dit jaar toe aan zijn tiende editie. De basisformule is in al die jaren ongewijzigd gebleven: bezoekers van het concert betalen geen inkomgeld, maar er wordt gevraagd om (tweedehands) goederen te schenken. Die worden dan later verdeeld onder minderbedeelde gezinnen.

Er komt blijkbaar maar geen sleet op het concept van Help a Fellow. Nu zaterdag is het concert, dat wordt georganiseerd door de stedelijke academie, toe aan zijn tiende editie. Ook tijdens dit jubileum verandert er weinig tot niets aan het opzet.

“We vragen de mensen die komen luisteren om de toegang te ‘betalen’ met kledij, speelgoed of andere goederen die ze niet meer gebruiken, maar die nog in goede staat zijn”, zegt medeorganisator Han Flintrop. “Ook op voorhand zamelen we in de academie al een heleboel spullen in. Onze lokalen staan nu weer goed vol. Daags na het concert kunnen mensen die door het OCMW werden aangeschreven komen kiezen uit het ingezamelde materiaal. Het gaat om personen die het niet al te breed hebben en dus een extraatje kunnen gebruiken.”

De muziek die zaterdag wordt gebracht draait rond het thema Kerst. Deze keer is er speciale aandacht voor de klassieker ‘Stille Nacht’, want die werd exact tweehonderd jaar geleden geschreven. De muzikale avond begint om 20 uur en vindt plaats in de kapel van de Zwartzusters. Op voorhand inschrijven is niet mogelijk.