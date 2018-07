Kerselaerkermis lokt 15.000 bezoekers 30 juli 2018

02u37 0 Lier De 35ste Kerselaerkermis was een topper van formaat. Drie dagen lang werd in en rond de feesttent op Hoog Lachenenen duchtig kermis gevierd.

"Zo'n kermis hebben wij nog nooit gehad: het was een overrompeling! We hadden animatie voor groot en klein, topvedetten en bands waaronder De Prins Junior band, Bart Kaëll en Pino Baresi. De ambiance was enorm en voor de rommelmarkt hadden we liefst 430 standhouders. Een massa volk kwam afgezakt en iedereen was goedgezind en enthousiast omdat de hitte voorbij was. Liefst 84 medewerkers stonden constant paraat om alles in goede banen te leiden. Ze zorgden voor de veiligheid, het tappen en het serveren. In het bakkraam stond 23 man en alles verliep prachtig. In totaal hebben we zeker 15.000 man gehad op onze Kerselaerkermis", zegt een terecht trotse voorzitter Marc Op de Beeck. Willy Sommers, Paul Severs, Ruth Mc Kenny, Trio Bluf en dj Eastbird zorgden voor een schitterend slot van Kerselaerkermis. (WAE)