Kermisdorp Carnivale opent Zomer in het Park Kristof De Cnodder

18 maart 2019

Zomer in het Park, het familiefestival dat tussen 22 en 30 juni plaats vindt in het Lierse stadspark, heeft een deel van de programmatie bekend gemaakt. Op zaterdag 22 juni opent het authentieke kermisdorp Carnivale de festiviteiten.

Het Liers Cultuurcentrum organiseert al voor de zevende keer Zomer in het Park. Een week lang zal u in het stadspark terecht kunnen voor film, theater, muziek en allerlei randanimatie. Carnivale – dat wordt omschreven als ‘een nostalgisch kermisdorp met buitengewone installaties, prachtige attracties en een vreemd kermisvolkje’ – is op de openingsdag te bewonderen in het park. De toegang is gratis.

Het volledige programma van Zomer in het Park wordt op 15 april bekend gemaakt. Meer info op www.zomerinhetpark.be