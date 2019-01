Kerkfabriek biedt opnieuw interessant stuk vastgoed aan Kristof De Cnodder

10 januari 2019

15u28 0

Enkele weken nadat de Lierse parochie Sint-Gummarus de pastorie van het begijnhof verkocht, gooit men opnieuw een interessant stuk vastgoed op de markt. Deze keer biedt de kerkfabriek een herenhuis op de Mosdijk openbaar te koop aan. Het pand maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht.

De woning in kwestie werd decennialang verhuurd, maar toen de huurders er recent weg trokken, besloot de kerkfabriek het gebouw definitief te verkopen. “Als we de woonst opnieuw zouden willen verhuren, zouden we eerst flink wat geld moeten investeren in een renovatie. Dat vonden we niet opportuun”, legt voorzitter Filip Goemans van de kerkfabriek uit. “Liever verkopen we deze eigendom. De opbrengst zullen we investeren in de verdere restauratie van de Sint-Gummaruskerk en het Hof van Denemarken, waar de parochie haar kantoren heeft.”

Een bijzondere geschiedenis hangt er niet vast aan het gebouw in kwestie, maar het maakt wel deel uit van het beschermde stadsgezicht van de Mosdijk. De ligging, vlak bij het water en toch op wandelafstand van de Grote Markt, zal ongetwijfeld ook veel mensen aanspreken. De woning bezichtigen kan elke volgende woensdag (van 14 tot 16 uur) en zaterdag (van 10 tot 12 uur) van januari. De eerste biedingsdag is donderdag 21 januari, de definitieve toewijzing gebeurt op maandag 18 februari (telkens om 16 uur in taverne Marnixhoeve, Kesselsesteenweg 99). Meer informatie kan u opvragen via info@notariszandhoven.be