Kennismakingsdag brandweer voor nieuwe vrijwilligers 25 januari 2018

Hulpverleningszone Rivierenland organiseert op zaterdag 10 maart voor het eerst een kennismakingsdag in de brandweerkazerne in Duffel. De zone zoekt nog naar gemotiveerde collega's voor de brandweerposten in Rumst, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Willebroek, Mechelen, Duffel, Hemiksem, Lier, Niel, Nijlen, Putte, Sint-Amands en Boom. "Al onze posten kunnen versterking gebruiken, vooral post Rumst en Willebroek. Het gaat niet om een nijpend probleem. We mikken op een 40-tal nieuwe vrijwilligers voor onze zone. Het is de eerste keer dat we deze kennismakingsdag organiseren. Na afloop gaan we bekijken of we dit een tweejaarlijks of jaarlijks evenement gaan maken", aldus Larissa Gommers, deskundige communicatie van de brandweerzone.





Tijdens de kennismakingsdag krijg je meer informatie over de brandweerstiel en over het bijhorende Federale Geschiktheidsattest (FGA) dat je moet behalen. "Zo kan je al kennis maken met enkele testen die je zal moeten afleggen. Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerpersoneel te worden, moet je als geïnteresseerde kandidaat immers eerst je FGA behalen", klinkt het. De kennismakingsdag start om 14 uur. Voor de kinderen is er animatie voorzien zoals een springkasteel en een workshop blustechnieken. (AVH)