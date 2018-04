Kegelvormige vulsluis voor ondergrondse container 12 april 2018

02u37 0 Lier Op vraag van de stad Lier liet IVAREM een nieuw model voor de vulsluis van de OCT (ondergrondse afvalcontainer) ontwerpen. "Om blokkades door afvalzakken te verminderen, wordt de vorm van deze vulsluis aangepast naar een kegelvorm", zegt milieuschepen Lucien Herijgers (N-VA).

"Dit wil zeggen dat de vulsluis breder wordt aan de onderkant waardoor afvalzakken makkelijker door de vulsluis in de ondergrondse container vallen." Een testmodel van de nieuwe vulsluis werd eind vorige week als proefproject geïnstalleerd in de OCT aan de Eeuwfeestlaan ter hoogte van de supermarkt. Het gebruik van de OCT en de tarieven blijven hetzelfde.





Testfase

"Grote afvalzakken steek je best met de bovenkant eerst in de vulopening. De zak is daar smaller en past dus beter in de vulopening. De testfase van deze nieuwe vulsluis is voor de stad kosteloos. Na de evaluatieperiode en afhankelijk van de bevindingen tijdens deze periode zal de stad samen met IVAREM bekijken wat de verdere mogelijkheden zijn voor een eventuele vervanging van de vulsluizen in alle OCT's", zegt schepen Herijgers nog. De stad kampt al sinds de invoer van OCT's over sluikstorten. (WAE)