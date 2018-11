Keerlussen moeten Antwerpsesteenweg veiliger maken Kristof De Cnodder

27 november 2018

17u25 0

De Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer (AWV) gaat op twee extra plaatsen op de Antwerpsesteenweg in Lier zogenaamde ‘keerlussen’ invoeren. De aanpassingswerken, die de drukke baan veiliger moeten maken, staan in het voorjaar van 2019 op het programma.

Het was schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) die het nieuws van de keerlussen bekend maakte tijdens de recentste gemeenteraadszitting. Dit naar aanleiding van een vraag van onafhankelijk raadslid Marcel Taelman over de verkeersveiligheid op de Antwerpsesteenweg. Taelman had opgemerkt dat de komst van de Decatlon winkel langs de N10 extra verkeersdrukte met zich meebrengt en dat dit tot onveilige situaties leidt.

Volgens schepen Wollants zullen de voorziene keerlussen een verbetering vormen. “Ter hoogte van het kruispunt met de Guido Gezellelaan (aan de Colruyt, red.) wordt de middenberm dicht gezet. Iets verderop, aan Plaslaar en aan de Duwijckstraat, worden er keerbewegingen voorzien. Door die lussen wordt het aantal oversteekbewegingen aanzienlijk ingeperkt, wat de veiligheid ten goede zal komen”, aldus Wollants. Verder zou AWV van plan zijn om de parkeerstroken aan de inrit van Decatlon aan te passen, zodat de zichtbaarheid beter wordt voor wie de baan op wil.