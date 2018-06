Keer 100 jaar terug in de tijd op Rode Kruis-expo 16 juni 2018

02u42 0

De Dorpsraad van Koningshooikt organiseert komende zondag in het kader van de 41ste Jaarmarkt op 't Schoon verdiep van het gemeentehuis een opmerkelijke expo over het Rode Kruis, dat in 1911 in Lier en Koningshooikt werd opgericht. "We tonen draagberries met houten en ijzeren stokken, 'nierbekkens', waskommen, verbanddozen, oude kledij uit de jaren 1930, ijzeren vormen om te spalken, houten krukken, metalen doosjes met nietjes waar destijds wonden mee gedicht werden en vonden zelfs handboekjes voor verpleging terug uit 1920. Op alle gevaarlijke kruispunten stonden houten koffers met de nodige medische apparatuur want ziekenwagens waren er destijds niet", vertelt voorzitter Hilde Van Eester. Woensdag 20 juni vanaf 18 uur is er een bloedinzameling in Dorpshuis De Jutteneer Dorpstraat 111 in Koningshooikt. (WAE)