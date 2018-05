Kat vermist? Flyers weg of GAS-boete 16 mei 2018

02u42 0 Lier Ilse Defauw zit met de handen in het haar. Haar kater Mauro is al vermist sinds 24 april, maar briefjes ophangen in de omgeving van haar woning in de Lantaarnstraat mag ze niet.

"De stadswachters hebben mij verplicht om mijn flyers te verwijderen. Ze beschouwen ze als vervuiling van het stadsterrein. Ik wist niet wat ik hoorde", vertelt Ilse haar verhaal. De moed zinkt haar in de schoenen. "Hoe moet ik nu mijn katertje ooit nog terugvinden? Ik riskeer nog een GAS-boete ook", zegt de vrouw verontwaardigd.





Politiereglement

"De gemeenschapswachters hebben gewoon gedaan wat ze moeten doen, conform de bepalingen van het algemeen politiereglement", reageert burgemeester Frank Boogaerts. "En dat zegt dat affiches niet mogen opgehangen worden."





Ondertussen is kater Mauro al 24 dagen vermist. Ilse doet een oproep om mee te zoeken. Wie hem gezien heeft, of inlichtingen kan verschaffen, kan haar bereiken op 0473/ 73.23.49. "We missen hem erg", besluit een bedroefde Ilse Defauw, die ook een oproep doet voor menselijkheid, solidariteit, het welzijn van dieren en voor een warme stad Lier.





(WAE)