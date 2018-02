Kartuizersbuurt bedankt Josephina voor twintig Paterkeskermissen 05 februari 2018

150 Lierenaars hebben 'Kartuizersreuzin' Josephina Bosmans (68) afgelopen weekend bedankt voor de twintig Paterkeskermissen die ze georganiseerd heeft in de Kartuizersbuurt. "Het was een mooi afscheidsfeest in feestzaal De Lispenaar. Ik heb zo veel bloemen gekregen dat ik niet weet waar ik ze allemaal moet zetten", zegt Josephina (68).





"Twintig jaar geleden heb ik Paterkeskermis uit de grond gestampt. Het begon tussen pot en pint met de toenmalige uitbater van café De Plezanten Hoek, het Grieks restaurant Minos Palace, Cremerie Jerome, Het Reklaamblad en mijn man Luc Camps (71) en ik", vertelt Josephina. "We hebben vaak met onze feesttent moeten verhuizen, maar we lieten de moed niet zakken en werkten hardnekkig verder aan ons doel en daar zijn wij mooi in geslaagd. We zijn nu met ongeveer zeventig medewerkers. Zonder hen was dit onmogelijk, ik ben bijzonder fier op iedereen. En in het bijzonder aan mijn man Luc, die altijd paraat stond en zelfs een reuzin voor mij liet maken: de reuzin van 't Kartuizers. Het wordt echter te zwaar voor Luc en mij. De voorbereidingen en het opruimen zijn er te veel aan en daarom geven we de fakkel door aan Ester Raeymaekers", besluit Josephina. (WAE)