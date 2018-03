Kapucijnenvest moet al voor vijfde keer hersteld worden 28 maart 2018

De Kapucijnenvest moet voor de vijfde keer hersteld worden. De oppositie is razend. "Er zijn verzakkingen, diepe putten en de klinkers komen omhoog", zegt raadslid Patrick Tersago (VoLK). "Heeft het schepencollege dan niets geleerd na de vierde heraanleg van deze straat?", vraagt raadslid Marcel Taelman (onafhankelijk) zich ook af.





Het schepencollege plant een ingreep na afloop van de werken aan de Kanunnik Davidlaan. "Er is voor dit dossier geen garantietermijn meer, gelet op het feit dat de straat werd aangelegd zoals voorgeschreven in het lastenboek. Het schepencollege stapt af van het werken met kasseien met een open voeg en we kiezen standaard voor het inwassen van de kasseien. Voorbeelden daarvan zijn de kruispunten in de Begijnhofstraat, maar ook het ontwerp van de Kanunnik Davidlaan en de Sint-Gummarusstraat die telkens worden voorzien in volledig ingewassen bestrating", antwoordt schepen Bert Wollants (N-VA).