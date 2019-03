Kanunnik Davidlaan en Begijnhofstraat zijn eerste fietsstraten in Lier Antoon Verbeeck

16 maart 2019

12u46 0 Lier De stad Lier huldigde vandaag in het bijzijn van de lokale Fietsersbond de eerste fietsstraten in. Na de heraanleg van de Kanunnik Davidlaan, werd de straat samen met de Begijnhofstraat ingericht als fietsstraat. Op termijn wil de stad een route creëren tussen noord en zuid.

In een fietsstraat geldt er een maximum snelheid van 30 kilometer per uur en mag je als bestuurder van een motorvoertuig de fietsers niet inhalen. De komst van dergelijke straten is één van de pijlers in het fietsbeleidsplan van het Lierse stadsbestuur. De Kanunnik Davidlaan en Begijnhofstraat krijgen de primeur in Lier. “Als stad willen we voortdurend investeren in het comfort en de veiligheid van de fietsers. Met het fietsbeleidsplan kondigden we al aan dat we extra aandacht zouden schenken aan de fietsers in onze stad. Stap voor stap rollen we dat uit. Dit gaat onder andere om de investering in veilige fietspaden op de invalswegen, fietsostrades als fietsnetwerk naar en van de stad, maar ook het invoeren van fietsstraten. Met de inhuldiging van de allereerste fietsstraten van onze stad bereiken we een nieuwe mijlpaal”, legt schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) uit.

“Voor deze fietsstraten kijkt de stad vooral naar schoolomgevingen en straten die het kernwinkelgebied bereikbaar maken voor de fietser. Met twee secundaire scholen in de Kanunnik Davidlaan en de directe verbinding van de stadsvesten naar het centrum zijn, wordt er in deze straten veel gefietst. We volgende de nieuwe verkeerssituatie in deze fietsstraten op, zo zullen er ook tellingen gebeuren en volgt er na enkele maanden een evaluatie”, gaat de schepen verder. “De Blokstraat en Lisperstraat zijn de volgende straten op ons lijstje, maar dit wordt eerst besproken met onder andere de bewoners en de Fietsersbond. Bedoeling is om een fietsas van noord naar zuid te maken. Nu wordt die route al vaak gebruikt door fietsers met het centrum en de scholen in de Kanunnik Davidlaan, Lisperstraat en Blokstraat als bestemmingen. Met op termijn een route via Blokstraat, Huibrechtsstraat, Markt, Eikelstraat en Begijnhofstraat heb je een logische doorlopende route.”

Omdat stad Lier de fietsstraten graag op een positieve manier in de kijker wou plaatsen, werd een campagne opgezet met ‘Welkom in onze fietsstraat’-posters en borden. Bewoners kregen een poster in de brievenbus met de vraag om deze vrijblijvend voor het raam te hangen. Ook de scholen namen deel aan de actie. Fietsersbond Lier, dat vandaag een sensibiliseringsactie hield in de Begijnhofstraat, verwelkomde de eerste Lierse fietsstraten met open armen. “We zien daar kansen in om fietsers zichtbaar te maken in het straatbeeld en duidelijke en veilige routes herkenbaar te maken. We hopen dat er spoedig nog andere fietsstraten zullen volgen in Lier en Koningshooikt. Een aantal mogelijkheden werden daarvoor eerder ook al besproken binnen de mobiliteitsraad. En uiteraard willen we er op blijven toezien dat ook in andere Lierse straten fietsers zich veilig voelen”, klinkt het.