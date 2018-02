Juwelen gestolen 27 februari 2018

Bij een inbraak in een woning langs de Blokstraat hebben dieven een partij juwelen gestolen. De daders geraakten binnen via de achterdeur.





Die werd geforceerd. Eens binnen werd de woning doorzocht. De politie van Lier is een onderzoek opgestart. De daders zijn spoorloos. (TVDZM)