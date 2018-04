Jutse Plassen worden vlinderparadijs AL ZEVENTIEN SOORTEN WAARGENOMEN BERTJE WARSON

14 april 2018

02u48 0 Lier Dankzij het natuurbeheer is het overstromingsgebied Jutse Plassen een paradijs voor vlinders geworden. Natuurpunt-De Wielewaal telde er voor het eerst 17 soorten. Nu zondag is er een wandeling om de vlinders waar te nemen.

De overstromingen van 1998 zullen de Hooiktenaars nooit vergeten. Op plaatsen stond het water meer dan een meter hoog in de huizen. In 2006 legde de provincie een overstromingszone van meer dan 11 hectare aan langs de Itterbeek in Koningshooikt. "Dankzij ons intensief natuurbeheer op en rond de grote poel water met 1,6 km wandelpad worden de Jutse Plassen een vlinderparadijs", zegt Marc Vermylen, voorzitter van Natuurpunt-De Wielewaal.





"Een aparte beheerswerkgroep met een pas opgerichte vlinderwerkgroep zorgt ervoor dat er microbiotopen ontstaan. Zo worden de bermen tweemaal per jaar gemaaid maar pas als de bloemetjes zaad hebben gevormd. Op die bloemrijke wandelpaden komen nu veel vlinders op af. De wilgen houden we kort en zo ontstaat een windluwe zone die ook door libellen wordt bezocht. De verschillende biotopen en zonnige kant van de wandelroute zijn heuse nectarrestaurantjes voor de Distelvlinder, Icarusblauwtje, Groot dikkopje en Bruin zandoogje. Zonder Grote Kattenstraat, Moeraskolver, Knoopkruid en Duizendblad geen vlinders. Op de bramen en hogere kruinen drinken de Kleine Vuurvlinder, Bruin blauwtje en Klein vos", vertellen Marc en zijn zoon Robin.





Bijzonder is het 17de-eeuwe oerbos dat nooit gekapt werd. Ferrariskaarten geven dit aan. "Daardoor hebben de Jutse Plassen een bijzondere flora met zeldzame planten waaronder oude bosanemonen, de Slanke Sleutelbloem en de Gulden Boterbloem." Het gebied kreeg van de stad Lier, Transitie Lier en Velt Netevallei zopas een groot bijenhotel met honderden gaatjes in bamboestengels cadeau.





Zwaluwendam

Op de Jutse Plassen legde het beheersteam ook een zwaluwendam aan. "Ieder jaar was de wal begroeid met riet en was het nogal zwaar werk om dit te verwijderen. Daarom hebben we geïnvesteerd in kunstmodules met een mengeling van hout en beton. Zo kregen we een soort van prefabhotel voor zwaluwen. Naast de zwaluwen wonen hier ook zeldzame vogels, zoals de Lepelaar, een witte vogel met grote brede bek en blauwborstjes. We hebben speciaal voor het blauwborstje wilgen gezet omdat dit vogeltje hoog in de top wil zingen om zijn vrouwtje te verleiden."





Op zondag 15 april om 13.30 kan iedereen wandelen en vlinders tellen op de Jutse Plassen, Putse Steenweg. Waarnemingen invoeren op je smartphone kan via robinvermylen77@gmail.com of 0472/85.45.78.