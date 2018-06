Jos d'Haens schrijft boek over levenswerk Zimmer 12 juni 2018

02u56 0 Lier Jos d'Haens, voorzitter van het Zimmertorencomité, stelde zijn boek met als titel 'Zimmermuseum' voor in café 'De Zimmer'. "Het is bijzonder jammer dat we geen documenten van Zimmer terugvinden over de werking van de tentoongestelde mechanismen. Mijn boek vult deze lacune aan."

Het boek geeft een beeld van het huidige vernieuwde Zimmermuseum en dit te beginnen met de 'Big Bang' die visueel wordt weergegeven. "Uiteraard schetsen we de levensloop van Louis Zimmer (1888-1970). Zijn Zimmertoren is na 88 jaar nog steeds het icoon van de Netestad en trekt jaarlijks duizenden toeristen."





Jubelklok

"Het paradepaardje is de gerenoveerde Jubelklok uit 1930 uur die vooraan de toren prijkt. De laatste decennia heeft het Koninklijk Zimmertorencomité zich vooral ingezet om de bevolking te betrekken bij de activiteiten. Zo worden al 12 jaar de Zimmerprijzen uitgereikt aan scholen en om de twee jaar wordt een Toerisme- en cultuurprijs uitgereikt. Scholen met de STEM- richting (technische, technologische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen, red.) lokt ook leerlingen naar het vernieuwd Zimmermuseum", legt Jos d'Haens uit.





Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd en Media, schreef het voorwoord als cultureel naslagwerk voor het bekendste icoon van de stad Lier. Het boek telt 200 pagina's met veel foto's, kost 25 euro en is te koop in het Zimmermuseum en café De Zimmer.





(WAE)