Jos d’Haens schrijft boek over het Zimmermuseum en levenswerk van Zimmer “Ook prins Laurent, prinses Claire en hun drie kinderen prijken in het boek” Bertje Warson

08 juni 2018

22u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Lier Jos d’Haens stelde vanavond zijn boek met als titel ‘Zimmermuseum’ voor in café ‘De Zimmer’. “Het is bijzonder jammer dat we geen documenten van Zimmer terug vinden over de werking van de tentoongestelde mechanismen. Mijn boek vult deze lacune aan”, zegt Jos d’Haens voorzitter van het Koninklijk Zimmertorencomité. Wie ook in het boek voorkomt is Prins Laurent die in 2015 het vernieuwde Zimmermuseum opende.

“Bedoeling van Louis Zimmer (Lier, 8 september 1888 – 12 december 1970) was de ingewikkelde mechanismen van het heelal op een verstaanbare manier voor te stellen. Helaas kunnen we geen documenten terug vinden. Zimmer schreef gewoonlijk op papiertjes die verloren gingen… “, vertelt Jos d’Haens. Het boek geeft een beeld van het huidige vernieuwde Zimmermuseum en dit te beginnen met de ‘Big Bang’ die overigens visueel wordt weer gegeven. “Uiteraard schetsen we de levensloop van Louis Zimmer die ervoor gezorgd heeft dat zijn Zimmertoren die al 88 jaar oud is nog steeds het icoon van de Netestad dat jaarlijks duizenden toeristen trekt. Het paradepaardje is de gerenoveerde Jubelklok uit 1930 uur die voor aan de toren prijkt.

Koninklijke familie bezoekt Zimmertoren en museum

“Louis Zimmer heeft steeds een goede relatie onderhouden met de koninklijke familie en mocht zich de uurwerkmaker van het hof noemen. Het Koninklijk Zimmertorencomité wil deze trend voortzetten zodat prins Laurent op 25 april 2015 het Zimmermusuem feestelijk opende. Prins Laurent die verzamelaar is van bijzondere uurwerken, toonde veel belangstelling voor de uitvindingen van Jos d’Haens, dr. in de Wetenschappen. “Hetgeen voorzitter Jos d’Haens hier allemaal realiseert moet aan heel de wereld bekend gemaakt worden. Ik verneem dat hier het kleinste digitaal uurwerk en de eerste en kleinste polsrekenmachine tentoongesteld worden”, reageerde prins Laurent toen. In het Zimmermuseum prijkt ook een bijzondere klok. Het is een kopie van de orginele ‘Congreve Clock’ uit 1808 die in Buckingham Palace pronkt. Enkele maanden later bracht hij met prinses Claire en hun kinderen Louise, Aymeric en Nicolas terug een bezoek aan Lier en de Zimmertoren. De koninklijke familie prijkt eveneens in het boek. Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd en Media, schreef het voorwoord als cultureel naslagwerk voor het bekendste icoon van de stad Lier: de Zimmertoren. Het boek telt 200 pagina’s met veel foto’s, kost 25 euro en is te koop in het Zimmermuseum en café De Zimmer.