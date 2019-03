Jongste telg van oudste zussenpaar op 103-jarige leeftijd overleden Kristof De Cnodder

08 maart 2019

In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Lier is begin deze week Laura Janssens overleden op 103-jarige leeftijd. Laura maakte deel uit van het vermoedelijk oudste zussenpaar van het land. Zus Magda, die in Zandhoven woont, mag op 16 maart 107 kaarsjes uitblazen.

Laura Janssens werd op 1 mei 1915 geboren in Antwerpen. Ze belandde in Lier toen haar man Roger Depreeuw (die al in 1975 overleed) een job vond in het Lierse VTI. Laura en Roger kregen vijf zonen. Die zorgden op hun beurt voor veertien kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen. Toen ze 102 werd, verklaarde Laura in Het Laatste Nieuws dat ze nooit had gedacht dat ze zo oud zou worden.

Nochtans beschikte Laura over goede genen. Ten bewijze: haar oudere zus Magda staat op de drempel van haar 107de verjaardag. “Om de paar weken reed ik met mijn moeder naar mijn tante”, vertelt Laura’s oudste zoon Hugo. “De twee zussen genoten nog van die ontmoetingen.”

De uitvaartdienst voor Laura Janssens vindt op dinsdag 12 maart om 10 uur plaats in de kerk aan het Renaat Veremansplein.