Jongeren kunnen proeven van wetenschap en techniek Kristof De Cnodder

20 november 2018

Het OCMW en de stad Lier organiseren op woensdag 28 november Haai!Tech, een beurs waarop jongeren wetenschappen en techniek kunnen ontdekken.

Tijdens interactieve workshops kunnen kinderen tussen 10 en 14 jaar oud proeven van bouw, houtbewerking, mechanica, elektriciteit, elektronica en chemie. Verder is er informatie verkrijgbaar over studierichtingen die daarbij aansluiten. Ook voor leerkrachten van de lokale basisscholen kan de beurs nuttig zijn, want zij krijgen tips om wetenschap en techniek te introduceren in hun lessen.

Haai!Tech vindt plaats in cultuurcentrum De Mol, aan de Aarschotsesteenweg in Lier (van 13 tot 16 uur en van 17 tot 20 uur). Deelname is gratis, maar er wordt wel gevraagd om in te schrijven via www.talentenfabriek.be/haai-tech-lier