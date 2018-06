Jongeren krijgen interactieve Sutu-voetbalmuur 23 juni 2018

Jongeren huldigden gisteren een interactieve Sutu-voetbalmuur in aan het jeugdcentrum Moevement. De Sutu-voetbalmuur is het aloude en nog altijd populaire muurtje trap in een nieuw jasje. "De voetbalmuur bevat 16 lichtgevende vlakken die meten als ze met een bal geraakt worden. Ook bevat de voetbalmuur een snelheidsradar die de kracht van een schot meet. Met één druk op de knop kan gekozen worden voor verschillende spellen. Via de 3G-verbinding komen er doorlopend nieuwe spellen op de voetbalmuur", vertellen schepenen Ivo Andries (Open Vld) en Rik Verwaest (N-VA). (WAE)