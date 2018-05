Jongeman spuwt naar agent 08 mei 2018

02u37 0

Een twintigjarige jongeman uit Lier heeft een autonome probatiestraf gekregen van een jaar. De jongeman stond eerder terecht voor smaad en opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent. Dit nadat de agent samen met een collega was tussengekomen bij een vechtpartij waarbij onder meer de beklaagde was betrokken. Omdat de jongeman zich bleef verzetten, werd hij uiteindelijk geboeid en meegenomen naar de politiecombi. Alleen verliep dat niet zonder slag of stoot. "Naast het spuwen in het gezicht van de agenten, deelde hij ook twee stampen uit. Een agent liep een gekneusde kaak op", aldus het parket. De twintiger mocht een nachtje doorbrengen in de politiecel en zette die eveneens op stelten. Hij sloeg tegen de muren en deur van de cel. Bovendien schreeuwde hij steeds dat hij als tweedejaarsstudent aan de KULeuven meer van de wet kende dan 'alle flikskes van Lier' samen. De feiten werden niet betwist. Aan de autonome probatiestraf worden binnenkort gedurende een jaar voorwaarden gekoppeld. Indien hij die niet naleeft, riskeert hij alsnog zes maanden cel. De gewonde agent kreeg een schadevergoeding van 4.374 euro. (TVDZM)