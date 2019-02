Jongeman gaat door het lint na relatiebreuk TVDZM

22 februari 2019

Een jongeman uit Lier riskeert een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel. Vanochtend stond de jongeman terecht voor partnergeweld. Zo ging hij in oktober 2017 volledig door het lint. De oorzaak was een sms-bericht van zijn intussen ex-vriendin. Zij verbrak na de zoveelste ruzie waarbij klappen vielen, de relatie. “Beklaagde trok naar de woning van een vriendin van zijn ex. Daar kwam het tot een nieuwe discussie waarbij opnieuw klappen vielen”, klonk het bij openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. Naast de celstraf werd ook nog een geldboete van 1.200 euro gevorderd. Vonnis binnen de maand.