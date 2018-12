Jongeman die tiener wou neersteken krijgt opschorting Tim Van der Zeypen

07 december 2018

13u00 0 Lier De rechter in Mechelen heeft een jonge Afghaan schuldig bevonden aan bedreiging en slagen en verwondingen. Hij kreeg voorlopig nog geen straf. Wel zal hij zich aan enkele voorwaarden moeten houden.

In de kerstperiode van vorig jaar begon de jongeman in de Zagerijstraat een veertienjarige lastig te vallen. “Het slachtoffer was op dat moment aan het fietsen en werd plots achternagezeten door beklaagde. Na een discussie over drugs, eiste de jongeman dat het slachtoffer enkele op de grond gevallen suikerwafels zou oprapen”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorige maand op zitting. “Vervolgens haalde hij een wapen boven en probeerde hij ermee uit te halen.” De veertienjarige kon vluchten.

Niet veel later moest de politie opnieuw ingrijpen. Deze keer had de beklaagde effectief uitgehaald met een zelfgemaakt wapen. Er waren drie slachtoffers met allemaal beperkte verwondingen. Het zelfgemaakte wapen waren drie aan elkaar gebonden fonduestokjes. De jonge Afghaan beweerde zich niets meer te kunnen herinneren. Hij was naar eigen zeggen stomdronken. “Mijn cliënt was depressief en kreeg de uitnodiging om iets te gaan drinken”, vertelde meester Pieter De Wit. Hij vroeg en kreeg een opschorting van straf gedurende drie jaar.