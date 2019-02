Jongeman (21) staat terecht voor drugsbezit TVDZM

21 februari 2019

08u05 0

Een 21-jarige man uit Nijlen stond voor de rechter in Mechelen. Hij moest zich verantwoorden voor het bezit van drugs. Zo werd hij zowel in juni 2017 als in maart 2018 betrapt door de politie van Lier. Hij was telkens in het bezit van cannabis. “In juni werd meneer gecontroleerd in verband met het vissen. De politie merkte toen een joint op en op de vraag of hij drugs op zak had, reageerde de jongeman door iets meer dan dertig gram cannabis te overhandigen”, vertelde procureur des koning Lieselottte Claessens. Het parket tilde zwaar aan het feit dat hij negen maanden later eveneens gecontroleerd werd en ook toen in het bezit was van zo’n vijftig gram cannabis. “Meneer heeft op negen maanden tijd niets gedaan aan zijn drugsproblematiek”, besloot procureur Claessens. Zij eiste een probatie-opschorting of de opvolging door de Drugopvolgingkamer (DOK).