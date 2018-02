Jongeman (20) spuwt bij arrestatie naar agenten 27 februari 2018

Een twintigjarige jongeman uit Lier moest zich gisteren komen verantwoorden voor smaad en opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent. "De twintiger was allesbehalve respectvol tegenover de politie", vond procureur Peter Peereboom. Twee agenten in burger kwamen tussen in een vechtpartij waarbij onder meer beklaagde was betrokken. Omdat de jongeman zich bleef verzetten, werd hij geboeid en meegenomen naar de politiecombi. Alleen verliep dat niet zonder slag of stoot. "Naast het spuwen in het gezicht van de agenten, deelde hij ook twee stampen uit. Een agent liep een gekneusde kaak op", aldus Peereboom. Tijdens zijn overbrenging werd preventief de kap van zijn trui over zijn hoofd getrokken zodat hij niet meer zou spuwen. Alleen koelde de jongeman nog steeds niet af. Hij mocht het nachtje doorbrengen in de politiecel en zette die eveneens op stelten. Hij sloeg tegen de muren en deur van de cel. Bovendien schreeuwde hij steeds dat hij als tweejaarsstudent aan de KULeuven meer van de wet kende dan 'alle flikskes van Lier' tezamen. De jongeman riskeert nu tien maanden cel gekoppeld aan probatie-voorwaarden. De zaak gaat verder op 26 maart. De gewonde agent stelde zich namelijk burgerlijke partij en volgens zijn raadsman is er blijvende schade.