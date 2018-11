Jonge Afghaan bedreigt tiener en haalt uit met zelfgemaakt steekwapen Tim Van der Zeypen

07 november 2018

17u45 0 Lier Een jonge Afghaan riskeert een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel. Nadat hij eerst een veertienjarige probeerde neer te steken, haalde hij vervolgens met een zelfgemaakt steekwapen uit naar drie anderen. “Ik kan me niets meer herinneren”, klonk het bij de twintiger.

De feiten dateren van eind december 2017. In volle kerstperiode viel hij toen ’s avonds een veertienjarige uit Lier lastig in de Zagerijstraat. Volgens getuigen was beklaagde op dat moment al stomdronken. “Toen het slachtoffer voorbij gefietst kwam, ging beklaagde hem achterna. Volgens de verklaringen van de tiener vroeg beklaagde vervolgens of hij drugs bij zich had. Ook al antwoordde het slachtoffer dat hij geen drugs bij zich had, bleef beklaagde de tiener achtervolgen”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens. “Op het moment dat beiden enkele suikerwafels op de grond passeerde, eiste beklaagde dat het slachtoffer die zou oprapen. Toen die weigerde, haalde beklaagde een mes boven en probeerde hij ermee uit te halen.” De veertienjarige kon op de vlucht slaan. Nadien keerde de jonge Afghaan terug naar het café waar de andere getuigen stonden. “Daar vertelde hij dat hij had geprobeerd om de tiener te vermoorden maar dit niet gelukt was”, aldus Claessens nog.

Fonduestokjes

Wat later kreeg de politie van Lier een tweede melding binnen. Deze keer waren er bij een ruzie over een gsm-toestel in de Eikelstraat drie gewonden gevallen. Het slachtoffer was inmiddels op de vlucht geslagen. De drie gewonden verklaarden aan de politie dat een man had uitgehaald met een zelfgemaakt steekwapen. “Een wapen dat bestond uit drie fonduestokjes”, ging procureur Claessens verder. “De drie hadden onder meer verwondingen opgelopen in de bil-, borst en armstreek.” Diezelfde nacht kon beklaagde worden opgepakt. De tiener werd meegenomen naar het politiekantoor en werd ’s anderendaags verhoord. “Ik wist niets meer”, zei hij gisteren op zitting. “Ik heb een black-out gekregen van overmatig alcoholgebruik.” Zijn raadsman Pieter De Wit kwam een opschorting van straf vragen. “Hij was wat depressief op dat moment en kreeg de uitnodiging om iets te komen drinken. Ondanks hij weet dat hij niet tegen de drank kan, ging hij alsnog in op de uitnodiging”, vertelde de raadsman. “Hij is op dit moment bezig met zijn opleiding in de ziekenzorg. Met een opschorting brengt u zijn kansen op de arbeidsmarkt niet in gevaar.”

Een vonnis in de zaak volgt op 5 december.