Jong koppel neemt brasserie De Kolvenier over Kristof De Cnodder

18 maart 2019

17u39 1 Lier Brasserie De Kolvenier in de Lierse Kolveniersstraat heeft nieuwe uitbaters. Steve Van den Eynde (34) en Dorien Van De Sande (30) runnen sinds kort de bekende zaak. “Als kind kwam ik hier zelf ooit nog pannenkoeken eten”, glimlacht Dorien.

Steve Van den Eynde is kok van opleiding en werkte al in tal van verschillende etablissementen. Ook zijn vriendin Dorien Van De Sande heeft enige horeca-ervaring. Zij ging als flexi-jobber regelmatig helpen in brasserie Het Anker in Mechelen. Nu hebben ze voor het eerst zelf de leiding in een horecazaak.

Geen dag dicht geweest

“Toevallig ontdekten we dat De Kolvenier over te nemen stond en we hebben de sprong gewaagd”, vertelt het ondernemende koppel. “Omdat het pand in kwestie in prima staat was en er dus geen verbouwingen nodig waren, is de Kolvenier na de overname geen dag dicht geweest. Het vast cliënteel kon zo vlot meestappen in het nieuwe verhaal.”

Het concept van De Kolvenier blijft in grote lijnen het zelfde, al zal de kaart een beetje worden uitgebreid en aangepast. “We streven naar de betere brasseriekeuken, maar niet naar haute cuisine. Daar vraagt ons publiek niet om”, geven Steve en Dorien aan. De Kolvenier is van maandag tot en met vrijdag open tussen 10 en 18 uur. Op zaterdag, als het markt is in Lier, opent de zaak al een uurtje vroeger. Zondag is en blijft de wekelijkse rustdag.