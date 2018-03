Jong kapperstalent verzamelt in atheneum 13 maart 2018

02u33 0 Lier Liefst 107 leerlingen namen gisteren deel aan de Internationale Kappersdag die georganiseerd werd in het Atheneum Campus Louis Zimmer. Het gaat om een uitwisselingsproject met kappersscholen van het Koning Willem I College uit s' Hertogenbosch, het Daltonatheneum uit Westerlo en natuurlijk het atheneum zelf.

Bedoeling van de uitwisseling is dat de kappers in opleiding elkaar inspireren en in kleine groepjes deelnemen aan een creatieve kapperswedstrijd. "Leerlingen bezoeken alle lokalen Haarzorg omdat er nogal een groot verschil is tussen het onderwijssysteem in België en Nederland. Leerlingen van Lier trokken ook naar Westerlo en Nederland.





Pauwenveren

De slotdag vindt plaats op 15 maart in 's Hertogenbosch waar de zeventien- en achttienjarigen een slotshow met avant-gardekapsels geven. Eva oefende alvast een prachtig en opvallend kapsel met pauwenveren uit bij Laetithia. Ze werden in de voormiddag op het stadhuis verwelkomd door burgemeester Frank Boogaerts en maakten een zoektocht in de stad. (WAE)