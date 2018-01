Jong broersduo prikkelt stad met woord en beeld 27 januari 2018

03u49 0

Naar aanleiding van de Poëzieweek van 25 tot 31 januari presenteren de broers Yentl (29) en Michaï (26) Nuytemans hun debuutdichtbundel 'De Figuren' in Lier. Tijdens de officiële boekvoorstelling op zondag 28 januari komt 'live slam poetry' aan bod en zal de inbreng van het publiek de basis vormen voor nieuw werk. De voorstelling vindt plaats nu zondag in Barraf Antwerpsestraat 90 in Lier vanaf 15 uur. (WAE)