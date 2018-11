JobateLIER geeft sollicitatietips Kristof De Cnodder

21 november 2018

De stad Lier krijgt binnenkort een eigen Jobatelier. Dat is een plaats waar (laaggeschoolde) werkzoekenden onder andere tips kunnen krijgen om te solliciteren.

“Onze diensten merken dat heel wat mensen vaak moeite hebben met solliciteren op zich. Het bijhorende papierwerk blijkt bijvoorbeeld een grote hinderpaal in de zoektocht naar een job”, zegt Liers OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD). “De komst van een Jobatelier is daarom een groot pluspunt. In bijvoorbeeld Mechelen blijkt die formule een groot succes te kennen. Het is de provinciale organisatie Samenlevingsopbouw die de service gaat uitbouwen, het OCMW draagt bij in de werkingskosten.”

Het Jobatelier – in lier geschreven als JobateLIER – zal binnen afzienbare tijd worden geopend in de Koepoortstraat. Daar heeft Samenlevingsopbouw nu al een kantoor.