Jiu Jitsuleraar maakt promotie Kristof De Cnodder

12 november 2018

Marc Vleugels – hoofdlesgever bij jiu jitsuclub De Gouden Draak uit Lier – heeft promotie gemaakt. De 66-jarige Vleugels kreeg onlangs van de Vlaamse Jiu Jitsufederatie de graad zevende dan, een mooie erkenning van zijn bekwaamheid als coach.

Vleugels werd dik veertig jaar geleden gebeten door de jiu jitsumicrobe en nog steeds zet hij zich intensief in om de Japanse gevechtskunst aan te leren aan de jongere generaties. Bij De Gouden Draak is men blij om over zo’n gedreven en capabele kracht te kunnen beschikken. De club telt overigens een kleine vijftig leden.