Jezus verrijst in Pallieterstad ZOON VAN REGISSEUR IS CHRISTUS IN MUZIEKTHEATER DE PASSIE BERTJE WARSON

17 maart 2018

02u39 0 Lier Volgende week zaterdag 24 maart mikt de Pallieterstad op zo'n tienduizend toeschouwers voor het muziektheater De Passie. Een dertigtal acteurs en kunstenaars verzorgen het spektakel op de Grote Markt. Sinds begin deze week wordt elke dag gerepeteerd. De stress neemt zienderogen toe. Pieter Jan De Paepe speelt Jezus. "Dit is een ongelofelijke ervaring."

Johan De Paepe, regisseur van het beroemde Passiespel, vroeg aan zijn zoon Pieter Jan of hij Jezus wilde spelen. "Het is een heel bijzondere ervaring als je vader vraagt om Jezus te spelen. Assistent-regisseur Ward Bal en het bisdom gaven hun zegen. Ik heb even moeten slikken maar ik vind het geweldig", vertelt Pieter Jan, die niet aan zijn proefstuk is. Twee jaar geleden speelde hij Pallieter die zijn honderdste verjaardag vierde. Hij studeerde zang, pop en soul bij jazzstudio Tritonus, Pop/Rock aan De Kunsthumaniora en werkt voor het stemmenbureau Voice Acting SDI Media.





Ook voor niet-gelovigen

Jezus spelen is heel bijzonder, het is een universele figuur die de mensen boeit. Ik ben enorm blij maar voel ook wel wat angst. Ik zal dit kruis dragen zoals mijn vader het me voordeed.Hij maakt er iets heel apart en moois van. Wij spelen geen 'vlakke moderne bijbel'. De Passie die wij in Lier brengen is niet te zwaar en biedt ondanks het trieste verhaal nog wat vrolijkheid, maar respectvol. Liefde, humor en pijn zijn doorweven in de lijdensweg van Jezus", vertelt Pieter Jan De Paepe, die zijn haar laat groeien voor de rol.





Bart Peeters

"Ik vertel graag grote verhalen, maar er is één verhaal dat alles overtreft en dat is De Passie", vertelt regisseur Johan De Paepe. "Al wat rondom Jezus gebeurde is zo intens, dat het niet anders kon om zijn laatste dagen op imposante manier weer te geven. Of je gelovig bent of niet, iedereen kan er van genieten", vertelt De Paepe.





Een dertigtal professionele acteurs, lokaal talent en kunstenaars doen mee.





Free Souffriau speelt Maria Magdalena, Ann Pira is Maria, Mark Tijsmans speelt Judas, Door Van Boeckel is de hogepriester Kajafas, Jos Dom is Pontius Pilatus, Dries de Bakker speelt Petrus en Bart Van Nieuwenhove heeft de rol van Johannes. Ook lokaal talent met onder meer Charly Vandenborre, Jef Vingerhoets en Jan Ceulemans spelen ook mee.





10.000 toeschouwers

Er is muziek van onder meer Bart Peeters en Bazart, Pol Vanfleteren heeft de muzikale leiding.





Er worden 10.000 toeschouwers verwacht waarvoor reeds achttien 'Passiebussen' zijn gereserveerd. Een plaats op de tribune kost 25 euro, er zijn 1.446 plaatsen die praktisch uitverkocht zijn. Rechtstaan op de Grote Markt is uiteraard gratis.