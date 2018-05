Jeugd sjot straks weer in eigen stad ONTEIGENINGEN HOGE VELDEN IN 2019 AFGEROND, ZEGT SCHEPEN BERTJE WARSON

24 mei 2018

02u37 0 Lier De kans is groot dat jeugdvoetballers binnenkort weer in hun eigen stad zullen kunnen trainen. Sportschepen Ivo Andries maakt zich sterk dat de onteigeningen van de Hoge Velden zullen afgerond zijn in 2019, waarna de stad er voetbalvelden kan aanleggen.

"Ik ben al vier jaar bezig met het verwerven van de gronden gelegen op de Hoge Velden aan de Aarschotsesteenweg. Er zijn verschillende eigenaars en dit liep niet van een leien dakje. Maar nu zijn we al in een ver stadium zodat ik durf zeggen dat in 2019 alle gronden van de stad zijn. Deze saga duurt nu al twintig jaar, het is hoog tijd dat er een einde aan komt. De procedure voor de laatste onteigeningen loopt drie maanden en indien eigenaars hoger beroep aantekenen komt er vijf maanden bij. Bijgevolg durf ik stellen dat in 2019 de stad eigenaar is van de gronden", legt sportschepen Ivo Andries (Open Vld) uit.





Steun van N-VA

Schepen Andries pleit er al jaren voor dat de honderden jeugdspelers van Lierse en Lyra op de Hoge Velden moeten kunnen voetballen. Jeugdspelers zijn de dupe dat Lierse failliet ging en trekken naar clubs in andere gemeenten of naar Lyra. Lyra-jeugd voetbalt echter al jaren in Vremde bij gebrek aan ruimte in Lier. Het stadion van Lyra werd jaren geleden gesloopt voor de bouw van appartementen zodat Lyra nu voetbalt in Berlaar. En K Lierse SK bestaat niet meer. De Lierse-jeugd kan zelfs niet meer voetballen in Kessel na tussenkomst van de curator.





"Het verheugt mij dat N-VA mij volledig steunt wat betreft de Hoge Velden. De stad zou voor de ontsluiting en de wegenis zorgen", stelt schepen Ivo Andries. "Lyra en de stad zijn al twintig jaar bezig met de Hoge Velden. Wij willen zo snel mogelijk in Lier voetballen en hopelijk zijn er genoeg centen", zegt Louis Weckx, algemeen voorzitter van Lyra TSV.





"Het huidige stadsbestuur heeft ondanks de schuldenlast geïnvesteerd en reeds 13 hectare verworven. Inmiddels beschikken we al over 77% van het nodige terrein. In de begroting werd al 2,2 miljoen opzij gezet voor de ontsluiting en nutsvoorziening. Het volgende stadsbestuur moet dus alleen nog over de invulling beslissen", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).





Wat met Lierse?

Sportschepen Ivo Andries stipt nog aan dat er voor 1 juni een belangrijke beslissing moet vallen. "Of er komt een groep die een 'nieuwe voetbalclub Lierse' opstart. Mogelijk een scenario met de Oosterzonen zodat de nieuwe club in eerste amateur kan starten. Zo niet gaat het Lierse-Lyra verhaal door. Het wordt nog een spannende week."