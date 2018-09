Jaycees organiseren rit met oldtimers en sportwagens 07 september 2018

Zaterdag 8 september organiseert afdeling Jaycees Lier voor de eerste maal 'JCI On The Road', een prachtige rondrit voor oldtimers, sportwagens en speciale wagens ten voordele van vzw De Stappaert. De vzw vangt kansarme jongeren op en brengt hen terug op het rechte spoor. JCI is een vormingsorganisatie, die wereldwijd afdelingen heeft. Start- en eindpunt van de rondrit zijn voorzien in het Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan 10 in Lier. 's Middags wordt er een stopplaats voorzien om te lunchen in het ontmoetingscentrum van Kasterlee, Binnenpad 2 in Kasterlee. Er zijn een 60-tal deelnemers ingeschreven, verspreid over 30 wagens. (WAE)