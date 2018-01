Jan Van Gorp duwt lijst Vl. Belang 02u59 0

Jan Van Gorp is de lijstduwer van Vlaams Belang. Eerder is voorzitter Bart Verhoeven verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.





Jan Van Gorp was achttien jaar OCMW-raadslid en was voorzitter van Vlaams Belang Lier-Koningshooikt van 1996 tot 2007. Bovendien zetelde hij in de gemeenteraad van Lier van 1996 tot einde 2012.





"Op de tweede plaats staat Ella Cornelis, de eerste vrouw op onze lijst. Zij heeft een koffer vol ervaring als gemeenteraadslid sinds 2006. De derde plaats gaat naar afdelingssecretaris en huidig OCMW-raadslid Walter Mariën. Op de vierde plaats volgt dan Luc Van Oosterwijck, huidig ondervoorzitter en regioraadslid Vlaams Belang Mechelen-Lier. Heidi Van den Bergh bezet de vijfde plaats", besluit afdelingsvoorzitter Bart Verhoeven. (WAE)