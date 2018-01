Jan maakt mocktail voor Tournée Minérale 20 januari 2018

De stad Lier doet ook mee aan Tournée Minérale en roept iedereen op om in februari een hele maand geen alcohol te drinken. Jan Gabriels, preventiemedewerker van de Lierse politie, lanceert een Lierse mocktail. Het is een mix van tonic, veenbessen en bloedappelsien.





"Ik wou een lekker drankje maken, maar dit is een onvoorstelbaar succes, ik kan gewoon niet volgen met mijn mocktails", lacht Jan Gabriels. Alle personeelsleden van de stad, het OCMW en de lokale politie krijgen de mogelijkheid zich via een link te registreren. Ook Lierenaars en Hooiktenaren worden aangemoedigd om deel te nemen. Dit kan door een foto te posten op Instagram met #instadlier en #tourneeminerale. Onder de deelnemers verloot de stad een lekker mocktailpakket.





Jan vertelde ons zijn recept voor de mocktail. Voor één glas heb je nodig: 15 cl tonic, 10 cl veenbessensap, 3 cl bloedappelsiensap, eventueel een beetje grenadine, een takje rozemarijn of munt, een schijfje sinaasappel en een beetje ijs. (WAE)