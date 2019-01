Jan en Clemmeke vormen diamanten paar Kristof De Cnodder

21 januari 2019

Feest in de Lierse Invalidenlaan: buurtbewoners Jan Van Looy (80) en Clementina ‘Clemmeke’ Van Den Bosch (79) vierden zopas hun zestigste huwelijksverjaardag.

Jan en Clemmeke leerden mekaar kennen in een Liers café en stapten al snel in het huwelijksbootje. Samen kregen ze twee zonen. Die zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen. Jan werkte destijds als chauffeur en automecanicien, terwijl Clemmeke het huishouden in goede banen leidde. Kruisboogschieten was een gemeenschappelijke hobby. Tegenwoordig houdt Jan zich bezig met het restaureren van kruisbogen. Clemmeke verzamelt poppen.