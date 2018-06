Jaarmarkt met 350 standen lokt massa volk 18 juni 2018

De dorpsraad heeft gisteren voor de 41ste keer de jaarmarkt in het centrum georganiseerd. De liefst 350 standen lokten een massa volk. "Vandaag is het dé Jutse feestdag en kan iedereen genieten van de enorme ambiance", zegt voorzitter Dirk Frans tevreden. "Voor de kinderen gooien we snoepjes uit het gemeentehuis naar beneden. Daarna kunnen ze zich amuseren op de talrijke kermisattracties. Er zijn heel wat eettentjes, muziekoptredens en de Hooiktse toneelvereniging HOP brengt leuke animatie voor jong en oud." In Café Flora hield Rut MC Kenny de kermissfeer hoog in het vaandel met zijn klassiekers. Dansclub Scratch bracht een wervelende demonstratie en enkele fanfares en de Red Hackle Pipe Band trokken in peloton door de straten. De terrasjes in de verkeersvrije straten zaten dan ook overvol. (WAE)