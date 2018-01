Jaar cel met uitstel voor vriendendienst die eindigt met oplichting 02u57 0 Lier De correctionele rechter in Mechelen heeft de 57-jarige Ivo B. uit Lier schuldig bevonden aan oplichting. De man schreef volgens het dossier geld van de rekeningen van het bedrijf van zijn kameraad over naar zijn eigen rekening.

De feiten dateren van 2016. De vijftiger ging zijn vriend helpen met de boekhouding. De vriend baatte een transportbedrijf uit en zag zich door de werkdruk genoodzaakt om zelf met een vrachtwagen te gaan rijden. Als vriendendienst en volledig onbezoldigd zou Ivo B. de boekhouding gaan doen. Later zou aan het licht komen dat de vijftiger regelmatig geld overschreef naar zijn eigen rekening. Hij deed dit met de hulp van een sluw plannetje. "Meneer liet het slachtoffer overschrijvingen ondertekenen. Deze waren zogezegd bestemd voor de betaling van leveranciers, maar het rekeningnummer van de begunstigde was het zijne in plaats van dat van de rechtmatige eigenaars", zei de aanklager vorige maand.





Ontkennen deed de man uit Lier niet. Hij beweerde het geld te gebruiken voor de terugbetaling van schulden. Hij was een woonlening aangegaan kort voor hij ernstig gewond raakte bij een arbeidsongeval.





De beklaagde vroeg een opschorting, maar de rechter vond daarvoor de feiten te ernstig. Ivo B. kreeg een celstraf van een jaar met uitstel en een geldboete van 1.200 euro. Aan de eigenaar van het transportbedrijf moet hij een schadevergoeding betalen van ongeveer 30.000 euro. (TVDZM)