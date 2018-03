Inwoners willen vernieuwde Dorpsstraat 30 maart 2018

Een vernieuwde Dorpsstraat en Koningsplein, meer aandacht voor verkeers- en vooral fietsveiligheid en een betere dienstverlening voor de inwoners. Dit kwam op het inspraakmoment tot uiting en zijn de prioriteiten die CD&V naar voor schuift voor Koningshooikt. "In 2022 zal Koningshooikt 200 jaar bestaan. Dat is een unieke hefboom om heel wat zaken te realiseren in en om het dorp. We gaan voor een aangenaam, leefbaar dorpscentrum op mensenmaat. Met een groene ontmoetingsruimte en veilig voor fietsers en wandelaars. Camera's kunnen helpen om zwaar vrachtverkeer dat er niet moet zijn uit het dorpscentrum te weren", zegt Stijn Coenen. (WAE)