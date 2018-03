Inwoners ontdekken vernieuwd ziekenhuis 19 maart 2018

02u35 0

De opendeurdag van het Heilig-Hartziekenhuis gisteren in Lier leidde tot een heuse volkstoeloop. De rode loper lag uit en bezoekers werden verwelkomd door zo'n 150 medewerkers die iedereen met een plumeau afstoften zodat ze zeker geen microben mee binnen zouden brengen.





Tijdens rondleidingen konden groot en klein kennismaken met een twintigtal afdelingen waaronder de dienst spoedgevallen, de vernieuwde materniteit en het operatiekwartier. Neurochirurg dr. Gerald Veeckmans legde uit en toonde voor een stuk hoe een hersenoperatie verloopt. In een andere operatiekamer werd een operatie voor een heupprothese op een pop gesimuleerd. Er werden vorig jaar 402 heupprotheses en meer dan 300 knieprotheses geplaatst. Ook voor de kinderen waren er leuke doe-activiteiten. Zo mocht Torbe Kennis (6) piepkleine vijsjes boren in een kunstschedel en titaniumplaatjes vastzetten. "Ik word later geen chirurg maar wel friturist", lacht hij. (WAE)