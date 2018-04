Infovergadering over werken stationsomgeving 10 april 2018

Stad en provincie organiseren maandag 16 april een infovergadering over de stationsomgeving van Lier. De vorige infovergadering dateert van 11 september 2017. Ondertussen werd het masterplan verder bijgeschaafd. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven van de laatste stand van zaken, maar er zal ook een delegatie van de provincie aanwezig zijn om de laatste ontwikkelingen rond de fietsostrade F11 Antwerpen - Lier toe te lichten. Iedereen is welkom op maandag 16 april om 20 uur in CC Colibrant, Deensestraat 6-7, Lier. (WAE)