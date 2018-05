Infomarkt over toekomst Beneden-Nete 19 mei 2018

Op dinsdag 22 mei van 16 tot 20 uur vindt een infomarkt plaats over het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Beneden-Nete in Lier en Duffel. Dit plan wijzigt de bestemming van bepaalde gronden in de open ruimte. Binnen het kader van dit ruimtelijk uitvoeringsplan situeren zich twee waardevolle projecten: het projectgebied Nete en Kleine Nete van het Sigmaplan, en de ontwikkeling van het landschapspark Pallieterland in Lier.





Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), dat op 9 maart 2018 voorlopig werd vastgesteld, kiest de Vlaamse overheid voor een herbestemming van bepaalde gronden. Het RUP wil de open ruimte in de omgeving van Lier en Duffel zoveel mogelijk behouden voor landbouw, natuur en bos. (WAE)