Indrukwekkende brug verbindt Sionsite met natuur 02u32 0 Foto Marc Aerts De brug over de Nete is in het groen geschilderd als verwijzing naar de natuur. Lier De werken aan de gloednieuwe fiets- en wandelbrug over de Nete aan de Sion zijn klaar. "Nog deze maand wordt de brug feestelijk ingehuldigd. Fietsers en wandelaars kunnen nu al over de brug richting natuurgebied Nazareth. Aan de brug bengelt een prijskaartje van 901.456 euro", zegt schepen Bert Wollants.

Zeg geen hangbrug, maar wel tuibrug tegen het pareltje over de Nete, want de kabels - of tuien - van de pylonen zijn aan het wegdek bevestigd. De fiets- en wandelbrug verbindt de binnenstad met het prachtig natuurgebied Nazareth. "De aanleg is een engagement met PPS, een publiek-private samenwerking. Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf Solag van Lier stelde THV Herbosch-Kiere - CSM en studiebureau Ney & Partners aan voor het ontwerp en de bouw", zegt Wollants.





De brug is 5,4 meter breed en bestemd voor fietsers en voetgangers. Bewoners van de nieuwe Sionsite en de leerlingen van de Academie voor Schone Kunsten hebben een mooi zicht op de brug. Ze ligt in het verlengde van de esplanade met stromend water tussen de Academie en de appartementen. De hoofdbalk en de mast vormen samen een sculpturaal geheel.





Het staal werd groen geschilderd en refereert naar de natuur; het brugdek draagt eiken planken met groeven die met polyurethaanhars gevuld worden om uitschuivers te voorkomen. "Het ontwerp van de brug maakt de verbinding tussen de stad, het water en het natuurgebied, wat ook de ambitie van de stad was. De brug wordt ook een verblijfsplek en overstijgt daarmee de verbindingsfunctie", zegt schepen Bart Wollants nog. (WAE)