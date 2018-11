Inburgeraars krijgen felicitaties van burgemeester Kristof De Cnodder

30 november 2018

De stad Lier zette 97 buitenlandse inwoners die zopas hun inburgeringsattest behaalden in de bloemetjes. De personen in kwestie komen uit een totaal andere cultuur en volgden de voorbije maanden lessen Nederlands en ‘maatschappelijke oriëntatie’: een mooie blijk dat ze zich echt willen integreren in onze samenleving. De cursisten kregen felicitaties van burgemeester Frank Bogaerts (N-VA). “Ongeacht je afkomst is het belangrijk om goed te kunnen samenleven”, aldus Bogaerts. “Het begrijpen en spreken van de Nederlandse taal is een eerste stap. Dat opent ook de deur naar een goede opleiding en een job. De hier aanwezige mensen hebben in elk geval hun best gedaan en dat verdient respect.”