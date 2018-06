Inbreker riskeert 30 maanden voor ramkraak bij Ford-garage 15 juni 2018

03u05 0 Lier Fared A. (38) uit Tilburg riskeert dertig maanden cel. De man pleegde eind 2017 met een gestolen auto een ramkraak in een autogarage. Hij stal ook nog bij een andere garage en duwde een cipier in de gevangenis van Mechelen. Behalve dat laatste bekende hij alles.

Het parket vroeg om een celstraf van dertig maanden voor in totaal vier feiten. Drie ervan gebeurden op dezelfde dag. "Eerst stal hij in Vilvoorde een auto en in Lier reed hij in een autogarage binnen via de glazen toegangsdeuren", aldus het parket. "Nadien pleegde hij nog een derde diefstal. Deze keer ging hij ervandoor met twee laptops uit een andere autogarage in Lier." De politie kon beklaagde arresteren. Sindsdien zit hij in de cel. Daar duwde hij ook nog een cipier tijdens een doktersbezoek in het Mechelse ziekenhuis. De cipier viel en geraakte gewond. "Een duw, geen slag", benadrukte de verdediging. "En die kwam er na frustraties. Sinds hij in de cel zit, werd hij steeds genegeerd, ondanks de pijn die hij had door een liesbreuk." De verdediging vroeg voor de diefstallen ook nog enige mildheid. De Ford-garage stelde zich burgerlijke partij. De uitbater eiste de inhoud van de kassa, ruim 4.000 euro, terug. De verzekering tot slot vroeg 50.000 euro. "Voor de stukgereden glazen deuren." Vonnis binnen twee weken. (TVDZM)