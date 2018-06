Inboedel Lierse wordt online geveild 04 juni 2018

Fans van Lierse SK houden best online veilingsite Moyersoen in de gaten. Vanaf 8 juni wordt daar immers de inboedel van de failliete voetbalclub geveild. Wordt te koop aangeboden: een houten promobord van Lierse, sauna, cardio- en fitnessapparatuur, spinningfietsen, voetbalgoals, officiële ballen, sportkledij, wasmachines, droogkasten en horecabenodigdheden en meubilair De inboedel kan bekeken worden op 14 juni van 15 tot 17 uur in het trainingscentrum aan de Mechelesesteenweg 380 in Lier. (WAE)





Info: www.moyersoen.be